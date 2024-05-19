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        Manisa'da refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

        Manisa'nın Ahmetli ilçesinde refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 18:59 Güncelleme: 19.05.2024 - 18:59
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        Manisa'da refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
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        Manisa'nın Ahmetli ilçesinde refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Muhammet Ali Öcel'in (27) kullandığı motosiklet, Turgutlu ilçesi yakınlarında refüje çarpıp devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Öcel ve beraberindeki Ş.K. (35), ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Öcel, burada hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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