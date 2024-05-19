Manisa'da refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Muhammet Ali Öcel'in (27) kullandığı motosiklet, Turgutlu ilçesi yakınlarında refüje çarpıp devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Öcel ve beraberindeki Ş.K. (35), ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öcel, burada hayatını kaybetti.
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