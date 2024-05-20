Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Salihli'de okul servisleri denetlendi

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 11:39 Güncelleme: 20.05.2024 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salihli'de okul servisleri denetlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Çavlu Mahallesindeki Çavlu İlkokulu ve Çavlu Ortaokulu'nda, jandarma ekiplerince yapılan denetimde araçlar ile sürücülerin evrakları denetlendi.

        Ayrıca şoför ve öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgiler verildi.

        Denetimlerin süreceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Türkiye ve dünyadan İran'a taziye mesajları
        Türkiye ve dünyadan İran'a taziye mesajları
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        İran’ı ne bekliyor?
        İran’ı ne bekliyor?
        "Fon akışında öngördüğümüzden büyük bir artış var"
        "Fon akışında öngördüğümüzden büyük bir artış var"
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        Halk otobüsü anne ve oğluna çarptı!
        Halk otobüsü anne ve oğluna çarptı!
        "Fenerbahçe'nin onur skoru"
        "Fenerbahçe'nin onur skoru"
        İstanbul TEM'de tehlikeli inatlaşma
        İstanbul TEM'de tehlikeli inatlaşma
        "Galatasaray neden kaybetti?"
        "Galatasaray neden kaybetti?"
        Costner ile buluştu
        Costner ile buluştu
        Tekme tokat dövdükleri 14 yaşındaki çocuğun kalbi durdu!
        Tekme tokat dövdükleri 14 yaşındaki çocuğun kalbi durdu!
        Yüzünün yeni hali tartışmalara yol açtı!
        Yüzünün yeni hali tartışmalara yol açtı!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        Otomobilde 'zararına' kampanya dönemi
        Otomobilde 'zararına' kampanya dönemi
        Uzaktan muayene SGK kapsamında
        Uzaktan muayene SGK kapsamında
        Sahaya çıkınca ortalık karıştı!
        Sahaya çıkınca ortalık karıştı!
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı

        Benzer Haberler

        Manisa'da refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
        Manisa'da refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
        Aziz Yıldırım düğüne katıldı
        Aziz Yıldırım düğüne katıldı
        Manisa BŞB potada alkışlarla
        Manisa BŞB potada alkışlarla
        Manisa'nın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kut...
        Manisa'nın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kut...
        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu'ndan Demirci Belediye Başkanı Ka...
        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu'ndan Demirci Belediye Başkanı Ka...
        Demirci İlköğretmen Okulu'nun açılış yıl dönümü kutlandı
        Demirci İlköğretmen Okulu'nun açılış yıl dönümü kutlandı