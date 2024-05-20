Salihli'de okul servisleri denetlendi
Manisa'nın Salihli ilçesinde, okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Çavlu Mahallesindeki Çavlu İlkokulu ve Çavlu Ortaokulu'nda, jandarma ekiplerince yapılan denetimde araçlar ile sürücülerin evrakları denetlendi.
Ayrıca şoför ve öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgiler verildi.
Denetimlerin süreceği belirtildi.
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