Salihli'de okul servisleri denetlendi

Ayrıca şoför ve öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgiler verildi.

Çavlu Mahallesindeki Çavlu İlkokulu ve Çavlu Ortaokulu'nda, jandarma ekiplerince yapılan denetimde araçlar ile sürücülerin evrakları denetlendi.

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