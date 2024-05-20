Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da finans sektörü çalışanlarına "stres ile başa çıkma yöntemleri" eğitimi

        Manisa'da Öz Finans-İş Sendikası tarafından banka çalışanlarına yönelik "stres ile başa çıkma ve öfke kontrolü" konulu eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 14:22 Güncelleme: 20.05.2024 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da finans sektörü çalışanlarına "stres ile başa çıkma yöntemleri" eğitimi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'da Öz Finans-İş Sendikası tarafından banka çalışanlarına yönelik "stres ile başa çıkma ve öfke kontrolü" konulu eğitim verildi.

        Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın desteklediği eğitime sendika üyesi Ziraat Bankası, Halkbank ve Ziraat Katılım Bankası çalışanları katıldı.

        Katılımcılara stres yönetimi, duygu yönetimi, zaman yönetimi, iletişim ve motivasyon konuları anlatıldı.

        Program ile ilgili bilgi veren Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Atıf Güdül, "Bankacı üyelerimizin hem iş hayatına hem de sosyal yaşamlarına katkı sunmak amacıyla eğitimler gerçekleştiriyoruz. Bankacı arkadaşlarımızın çalışma şartlarından kaynaklanan sorunlarına bir nebze olsun çözüm konusunda katkı sağlamak bizleri mutlu edecektir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Türkiye ve dünyadan İran'a taziye mesajları
        Türkiye ve dünyadan İran'a taziye mesajları
        İran’ı ne bekliyor?
        İran’ı ne bekliyor?
        Korkunç! İddianame açıklandı
        Korkunç! İddianame açıklandı
        Haydarpaşa'da tarihe yolculuk
        Haydarpaşa'da tarihe yolculuk
        Eğirdir Gölü kıyısında el bombası alarmı: Plaj girişe kapatıldı
        Eğirdir Gölü kıyısında el bombası alarmı: Plaj girişe kapatıldı
        'Boşanma' açıklaması
        'Boşanma' açıklaması
        "Orada onlar değil ben olmalıydım"
        "Orada onlar değil ben olmalıydım"
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        "Galatasaray neden kaybetti?"
        "Galatasaray neden kaybetti?"
        "Fenerbahçe'nin onur skoru"
        "Fenerbahçe'nin onur skoru"
        "Fon akışında öngördüğümüzden büyük bir artış var"
        "Fon akışında öngördüğümüzden büyük bir artış var"
        Yüzünün yeni hali tartışmalara yol açtı!
        Yüzünün yeni hali tartışmalara yol açtı!
        Olaylar böyle başladı!
        Olaylar böyle başladı!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        Costner ile buluştu
        Costner ile buluştu

        Benzer Haberler

        Salihli'de okul servisleri denetlendi
        Salihli'de okul servisleri denetlendi
        Manisa'da refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
        Manisa'da refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
        Aziz Yıldırım düğüne katıldı
        Aziz Yıldırım düğüne katıldı
        Manisa BŞB potada alkışlarla
        Manisa BŞB potada alkışlarla
        Manisa'nın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kut...
        Manisa'nın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kut...
        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu'ndan Demirci Belediye Başkanı Ka...
        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu'ndan Demirci Belediye Başkanı Ka...