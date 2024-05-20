Akhisar'da "uyuşturucuya hayır" yürüyüşü yapıldı
Akhisar Romanlar Derneği, "uyuşturucuya hayır" yürüyüşü düzenledi.
Akhisar Romanlar Derneği, "uyuşturucuya hayır" yürüyüşü düzenledi.
1. Nakliye Caddesinden başlayan yürüyüş, Milli Egemenlik Meydanında son buldu.
Yürüyüşe katılan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, uyuşturucu kullanma yaşının ilkokul çağına kadar düştüğünü belirterek, "Beka sorunu haline gelmiştir." dedi.
Akhisar Romanlar Derneği Başkanı Mümin Adıgül de uyuşturucunun ölümlere sebep verdiğini ifade ederek, uyuşturucuyla etkin mücadele edilmesini istedi.
Yürüyüşe Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da katıldı.
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