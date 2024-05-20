Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Akhisar'da "uyuşturucuya hayır" yürüyüşü yapıldı

        Akhisar Romanlar Derneği, "uyuşturucuya hayır" yürüyüşü düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 16:33 Güncelleme: 20.05.2024 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akhisar'da "uyuşturucuya hayır" yürüyüşü yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Akhisar Romanlar Derneği, "uyuşturucuya hayır" yürüyüşü düzenledi.

        1. Nakliye Caddesinden başlayan yürüyüş, Milli Egemenlik Meydanında son buldu.

        Yürüyüşe katılan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, uyuşturucu kullanma yaşının ilkokul çağına kadar düştüğünü belirterek, "Beka sorunu haline gelmiştir." dedi.

        Akhisar Romanlar Derneği Başkanı Mümin Adıgül de uyuşturucunun ölümlere sebep verdiğini ifade ederek, uyuşturucuyla etkin mücadele edilmesini istedi.

        Yürüyüşe Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        2020'den bugüne İran'ın trajedileri
        2020'den bugüne İran'ın trajedileri
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Banu Parlak, güzellik merkezine silahlı saldırı davasında şikayetini geri çekti
        Banu Parlak, güzellik merkezine silahlı saldırı davasında şikayetini geri çekti
        Otele 4 ayrı zamanda kurşun yağdırdı!
        Otele 4 ayrı zamanda kurşun yağdırdı!
        9 kişinin ölmüştü! Kaza değil göz göre göre cinayet!
        9 kişinin ölmüştü! Kaza değil göz göre göre cinayet!
        Jean Onana'ya silahlı saldırı!
        Jean Onana'ya silahlı saldırı!
        Korkunç! İddianame açıklandı
        Korkunç! İddianame açıklandı
        "Partiyi mahvettiler!"
        "Partiyi mahvettiler!"
        Korhan Berzeg'in babasının mezarı taşındı
        Korhan Berzeg'in babasının mezarı taşındı
        Haydarpaşa'da tarihe yolculuk
        Haydarpaşa'da tarihe yolculuk
        'Boşanma' açıklaması
        'Boşanma' açıklaması
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        Costner ile buluştu
        Costner ile buluştu

        Benzer Haberler

        'Babama gidiyorum' diyerek evden ayrılan Selin'den 41 gündür haber yok
        'Babama gidiyorum' diyerek evden ayrılan Selin'den 41 gündür haber yok
        Manisa'da finans sektörü çalışanlarına "stres ile başa çıkma yöntemleri" eğ...
        Manisa'da finans sektörü çalışanlarına "stres ile başa çıkma yöntemleri" eğ...
        Salihli'de okul servisleri denetlendi
        Salihli'de okul servisleri denetlendi
        Manisa'da refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
        Manisa'da refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
        Aziz Yıldırım düğüne katıldı
        Aziz Yıldırım düğüne katıldı
        Manisa BŞB potada alkışlarla
        Manisa BŞB potada alkışlarla