Manisa'da iki servis midibüsü ile otobüsün çarpışması sonucu çok sayıda işçi yaralandı Manisa'nın Turgutlu ilçesinde fabrikalara personel taşıyan iki midibüs ile bir otobüsün çarpıştığı kazada çok sayıda işçi yaralandı.

Anadolu Ajansı Giriş: 21.05.2024 - 10:02 Güncelleme: 21.05.2024 - 10:02 facebook

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