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        Manisa'da iki servis midibüsü ile otobüsün çarpışması sonucu çok sayıda işçi yaralandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde fabrikalara personel taşıyan iki midibüs ile bir otobüsün çarpıştığı kazada çok sayıda işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 10:02 Güncelleme: 21.05.2024 - 10:02
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        Manisa'da iki servis midibüsü ile otobüsün çarpışması sonucu çok sayıda işçi yaralandı
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde fabrikalara personel taşıyan iki midibüs ile bir otobüsün çarpıştığı kazada çok sayıda işçi yaralandı.

        Sürücüleri henüz belirlenemeyen 45 J 6542 plakalı midibüs, 45 ADY 420 midibüs ve 45 ADJ 098 plakalı otobüs, İzmir-Turgutlu kara yolu Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi viyadüğü geçişinde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        OSB'deki fabrikalara personel taşıdığı belirtilen üç araçtaki çok sayıda işçi yaralandı.

        İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan işçilere müdahale etti.

        Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle viyadük, Turgutlu yönünde trafiğe kapandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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