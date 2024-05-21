Salihli'de uyuşturucu bulunan araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı
Manisa'nın Salihli ilçesinde, uyuşturucu bulunan araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, uyuşturucu bulunan araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Poyrazdamları Mahallesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Yapılan aramada 10 gram bonzai ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Araçtaki O.S. (27), A.B. (26) ve Ç.S. (31) gözaltına alındı.
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