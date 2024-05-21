Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Salihli'de uyuşturucu bulunan araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, uyuşturucu bulunan araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 11:16 Güncelleme: 21.05.2024 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salihli'de uyuşturucu bulunan araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, uyuşturucu bulunan araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Poyrazdamları Mahallesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

        Yapılan aramada 10 gram bonzai ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Araçtaki O.S. (27), A.B. (26) ve Ç.S. (31) gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Valiliği'nden derbi açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden derbi açıklaması
        Reisi için Tebriz'de tören
        Reisi için Tebriz'de tören
        İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı! Çocuğa vurup kaçmıştı!
        İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı! Çocuğa vurup kaçmıştı!
        Ali Koç'la diyaloğa düzeltme!
        Ali Koç'la diyaloğa düzeltme!
        Bursa'da korkunç olay! Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler
        Bursa'da korkunç olay! Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler
        Beşiktaş, Eric Lamela'nın peşinde!
        Beşiktaş, Eric Lamela'nın peşinde!
        Netanyahu'nun tutuklama emri talebinde Clooney detayı
        Netanyahu'nun tutuklama emri talebinde Clooney detayı
        Tehlike geliyorum dedi!
        Tehlike geliyorum dedi!
        Sel bilançosu: 158 ölü, 88 kayıp!
        Sel bilançosu: 158 ölü, 88 kayıp!
        Kamu alacaklarında gecikme zammı yükseltildi
        Kamu alacaklarında gecikme zammı yükseltildi
        Ölümcül helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Ölümcül helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Birlikte olmayı reddetti! 18 yaşındaki kızı öldürdü!
        Birlikte olmayı reddetti! 18 yaşındaki kızı öldürdü!
        Nikâh fotoğrafları ortaya çıktı
        Nikâh fotoğrafları ortaya çıktı
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Çifte kutlama
        Çifte kutlama
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 3 ölü!
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 3 ölü!
        Arjantin lideri Milei Sanchez'in eşini hedef aldı
        Arjantin lideri Milei Sanchez'in eşini hedef aldı
        'Taklitçi robota çok kızdım"
        'Taklitçi robota çok kızdım"
        Fazla çalışma nasıl kanıtlanır?
        Fazla çalışma nasıl kanıtlanır?
        İstanbul'un ruhuna iyi geliyor: Bahçıvanlık Okulu
        İstanbul'un ruhuna iyi geliyor: Bahçıvanlık Okulu

        Benzer Haberler

        Manisa'da iki servis midibüsü ile otobüsün çarpışması sonucu çok sayıda işç...
        Manisa'da iki servis midibüsü ile otobüsün çarpışması sonucu çok sayıda işç...
        Akhisar'da "uyuşturucuya hayır" yürüyüşü yapıldı
        Akhisar'da "uyuşturucuya hayır" yürüyüşü yapıldı
        'Babama gidiyorum' diyerek evden ayrılan Selin'den 41 gündür haber yok
        'Babama gidiyorum' diyerek evden ayrılan Selin'den 41 gündür haber yok
        Manisa'da finans sektörü çalışanlarına "stres ile başa çıkma yöntemleri" eğ...
        Manisa'da finans sektörü çalışanlarına "stres ile başa çıkma yöntemleri" eğ...
        Salihli'de okul servisleri denetlendi
        Salihli'de okul servisleri denetlendi
        Manisa'da refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
        Manisa'da refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi