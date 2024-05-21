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        Alaşehir'de öğrenciler ders çalışmak için Kızılay'ın salonunu kullanabilecek

        - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, sınavlara hazırlanan öğrenciler Türk Kızılay Alaşehir Şubesi'nin eğitim ve çalışma salonunu ders çalışmak için kullanabilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 12:25 Güncelleme: 21.05.2024 - 12:25
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        Alaşehir'de öğrenciler ders çalışmak için Kızılay'ın salonunu kullanabilecek
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        - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, sınavlara hazırlanan öğrenciler Türk Kızılay Alaşehir Şubesi'nin eğitim ve çalışma salonunu ders çalışmak için kullanabilecek.

        Alaşehir Halk Kütüphanesi Müdürü Nilüfer Aydemir, yaptığı açıklamada çeşitli sınavlara hazırlanan öğrencilerin sessiz bir çalışma salonuna ihtiyaç duyduğunu belirtti.

        İlçede bu yönde yoğun talep olduğunu, kütüphane salonunun ihtiyacı karşılayamaz duruma geldiğini ifade eden Aydemir, Kızılay'a salon taleplerini ilettiklerini, bu talebin olumlu karşılandığını anlattı.

        Türk Kızılay Alaşehir Şubesi Başkanı Nedim Yamak da öğrencileri, gençleri yalnız bırakmayacaklarını kaydederek, "Bu nedenle derneğimizin eğitim ve çalışma salonunu onlara açtık. Pazar günü hariç her gün istedikleri zaman salonumuzu rahatlıkla kullanabilirler." dedi.

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