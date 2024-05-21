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        Kırkağaç'taki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 13:17 Güncelleme: 21.05.2024 - 13:17
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        Kırkağaç'taki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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        Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi cezaevine gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında M.Z. ve H.Z'nin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramalarda 448 adet sentetik ecza ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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