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        Demirci'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 14:03 Güncelleme: 21.05.2024 - 14:03
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        Demirci'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Emrah Işın yönetimindeki 10 UF 142 plakalı otomobil, Demirci - Simav kara yolunda Ünal Can Aksakal yönetimindeki 45 AKT 339 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü Aksakal yaralandı.

        Ambulansla Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, daha sonra Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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