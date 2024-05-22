Manisa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik gerçekleştirilen fiziki ve teknik takip sonucu örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu şüpheli F.E.H. hakkında gözaltı kararı verildi.

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