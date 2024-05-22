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        Salihli'de kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, kaçak kazı yaparken yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 12:02 Güncelleme: 22.05.2024 - 12:02
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        Salihli'de kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde, kaçak kazı yaparken yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaltılı Mahallesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Ekipler, V.K. (37), M.A. (53) ve İ.E'yi (36) suçüstü yakaladı.

        Kazı alanında 1 dedektör, 1 kürek ve 1 kazma ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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