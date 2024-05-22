Salihli'de kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde, kaçak kazı yaparken yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, kaçak kazı yaparken yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaltılı Mahallesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, V.K. (37), M.A. (53) ve İ.E'yi (36) suçüstü yakaladı.
Kazı alanında 1 dedektör, 1 kürek ve 1 kazma ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
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