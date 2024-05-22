Manisalı veteran judocular, Ankara'dan 18 madalyayla döndü
Manisa 45 Spor Kulübü judocuları, Spor Toto Türkiye Veteranlar Judo Şampiyonası'nda 3 altın, 2 gümüş ve 13 bronz madalya kazandı.
Manisa 45 Spor Kulübü judocuları, Spor Toto Türkiye Veteranlar Judo Şampiyonası'nda 3 altın, 2 gümüş ve 13 bronz madalya kazandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Türkiye Veteranlar Judo Şampiyonası, Türkiye Judo Federasyonunun Ankara'daki tesislerinde 35 ilden 175 sporcunun katılımıyla yapıldı.
Şampiyonada Manisa 45 Spor Kulübü sporcuları, 3 altın, 2 gümüş ve 13 bronz kazandı.
Şampiyonaya 9 veteran sporcuyla katılan Manisa 45 Spor Kulübü, takım müsabakalarında ise 2 üçüncülük kupası aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.