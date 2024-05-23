Salihli'de dolu ve sağanak etkili oldu
Manisa'nın Salihli ilçesinde sağanakla birlikte etkili olan dolu nedeniyle tarım arazileri hasar gördü.
Manisa'nın Salihli ilçesinde sağanakla birlikte etkili olan dolu nedeniyle tarım arazileri hasar gördü.
İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanağın ardından dolu yağışı görüldü. Yer yer ceviz büyüklüğünde yağan dolu, sürücülere zor anlar yaşattı.
İlçede pazar ve iş yerlerindeki tentelerde delikler oluşturan dolu, bazı araçlar ve tarım arazilerinde de hasara neden oldu.
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