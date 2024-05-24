Manisa'da cinayetten aranan firari hükümlü yakalandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, kasten öldürme suçundan aranan firari hükümlü yakalandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, kasten öldürme suçundan aranan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten adam öldürme suçundan hakkında müebbet hapis cezası bulunan hükümlü Z.F'yi (34) Yunusemre girişinde yakalandı.
Z.F işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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