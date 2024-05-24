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        Manisa'da cinayetten aranan firari hükümlü yakalandı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, kasten öldürme suçundan aranan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 10:26 Güncelleme: 24.05.2024 - 10:26
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        Manisa'da cinayetten aranan firari hükümlü yakalandı
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, kasten öldürme suçundan aranan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten adam öldürme suçundan hakkında müebbet hapis cezası bulunan hükümlü Z.F'yi (34) Yunusemre girişinde yakalandı.

        Z.F işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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