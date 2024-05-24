Akhisar'da 2023'teki uyuşturucu operasyonlarında 72 şüpheli tutuklandı

Bu operasyonlarda hakkında işlem yapılan 724 şüpheliden 72'si tutuklandı.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, polis ve jandarma tarafından 2023'te gerçekleştirilen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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