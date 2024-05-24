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        Akhisar'da 2023'teki uyuşturucu operasyonlarında 72 şüpheli tutuklandı

        Akhisar ilçesinde geçen yılki uyuşturucu operasyonlarında hakkında işlem yapılan 724 şüpheliden 72'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 19:14 Güncelleme: 24.05.2024 - 19:14
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        Akhisar'da 2023'teki uyuşturucu operasyonlarında 72 şüpheli tutuklandı
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        Akhisar ilçesinde geçen yılki uyuşturucu operasyonlarında hakkında işlem yapılan 724 şüpheliden 72'si tutuklandı.

        Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, polis ve jandarma tarafından 2023'te gerçekleştirilen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Bu operasyonlarda hakkında işlem yapılan 724 şüpheliden 72'si tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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