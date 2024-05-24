Manisa'da kırmızı ışıkta geçen tırın motosiklete çarpması araç kamerasında

Kaza anı, kavşakta bekleyen bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

İhbar üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, H.A'nın (26) kullandığı 63 RD 780 plakalı tır, Turgutlu-İzmir kara yolu Çepnidere Mahallesi kavşağında kırmızı ışıkta geçti. Tır, bu sırada kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan M.E'nin (30) kullandığı 45 ANZ 161 plakalı motosiklete çarptı.

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