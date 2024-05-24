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        Manisa'da kırmızı ışıkta geçen tırın motosiklete çarpması araç kamerasında

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kırmızı ışıkta geçen tırın çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 19:49 Güncelleme: 24.05.2024 - 19:49
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        Manisa'da kırmızı ışıkta geçen tırın motosiklete çarpması araç kamerasında
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kırmızı ışıkta geçen tırın çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, H.A'nın (26) kullandığı 63 RD 780 plakalı tır, Turgutlu-İzmir kara yolu Çepnidere Mahallesi kavşağında kırmızı ışıkta geçti. Tır, bu sırada kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan M.E'nin (30) kullandığı 45 ANZ 161 plakalı motosiklete çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Tır sürücüsü H.A. gözaltına alındı.

        Kaza anı, kavşakta bekleyen bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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