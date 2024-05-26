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        Manisa'da bir kişi eski karısını, kayınvalidesini ve kayınbiraderini öldürdü

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, bir kişi tartıştığı eski karısı ile kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 22:01 Güncelleme: 26.05.2024 - 22:01
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        Manisa'da bir kişi eski karısını, kayınvalidesini ve kayınbiraderini öldürdü
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde, bir kişi tartıştığı eski karısı ile kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü.

        Alınan bilgiye göre, A.Ç. (34) Sağlık Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde annesiyle yaşayan eski eşi Nagihan Can'ın evine gitti.

        Evde çıkan tartışmada A.Ç, Nagihan Can'ı (32) bıçakladı. A.Ç, araya girmeye çalışan eski kayınbiraderi İbrahim Can (39) ile eski kayınvalidesi Fatma Can'ı da (62) bıçakla yaraladı.

        Yaralı halde evden çıkarak yakındaki bir iş yerine sığınan Fatma Can'ı takip eden A.Ç, Can'ı iş yerinde tekrar bıçakladı, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Fatma Can'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Nagihan Can ile kardeşi İbrahim Can ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

        Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis A.Ç'yi suç aleti bıçakla birlikte yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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