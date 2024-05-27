İzmir'de çocuk balesi kursiyerleri gösteri sundu

Kursiyer velisi Abdulgaffur Güneş, çocukların sanat sayesinde küçük yaştan itibaren saygı, sevginin yanında sorumluluk bilinci de kazandığını belirterek, "Bu güzel gösteriyi hayatımız boyunca unutamayacağız." dedi. ​​​​​​​

Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde düzenlenen etkinlikte, bale öğrencileri İzmir Devlet Opera ve Balesi Bale Sanatçısı Hülya Şeren Nüfusçu yönetiminde gösteri sundu.

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