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        Manisa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde, yoldan çıkarak zeytin bahçesine devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 14:32 Güncelleme: 27.05.2024 - 14:32
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        Manisa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde, yoldan çıkarak zeytin bahçesine devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, A.G'nin (19) kullandığı 45 YF 829 plakalı otomobil, Mecidiye-Kapaklı yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak zeytin bahçesine devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itifaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü A.G. ile otomobildeki D.E.Ö. (19), E.S. (19), E.I. (19) ve B.Ö. (30) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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