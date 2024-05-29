Manisa'da geri manevra yapan minibüsün çarptığı kadın öldü

Alınan bilgiye göre, Tütenli Mahallesi'nde H.G. (54) idaresindeki 45 J 4023 plakalı servis minibüsü, geri manevra yaptığı sırada aracın arkasındaki 84 yaşındaki Muazzez Bekçi'ye çarptı.

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