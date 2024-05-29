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        Manisa'da geri manevra yapan minibüsün çarptığı kadın öldü

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde geri manevra yapan minibüsün çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 14:32 Güncelleme: 29.05.2024 - 14:32
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        Manisa'da geri manevra yapan minibüsün çarptığı kadın öldü
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde geri manevra yapan minibüsün çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Tütenli Mahallesi'nde H.G. (54) idaresindeki 45 J 4023 plakalı servis minibüsü, geri manevra yaptığı sırada aracın arkasındaki 84 yaşındaki Muazzez Bekçi'ye çarptı.

        H.G, yaralanan Bekçi'yi Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bekçi, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, H.G'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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