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        Manisa Soma'da madenciler, yerli üretimin desteklenmesini istedi

        Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, yerli kömürün ithal kömüre karşı rekabet gücünün zayıfladığını savunarak üretimin desteklenmesini istediklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 16:50 Güncelleme: 29.05.2024 - 16:50
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        Manisa Soma'da madenciler, yerli üretimin desteklenmesini istedi
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        Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, yerli kömürün ithal kömüre karşı rekabet gücünün zayıfladığını savunarak üretimin desteklenmesini istediklerini belirtti.

        Türkiye Maden İşçileri Sendikasına bağlı şubelerin katılımı ile Manisa'nın Soma ilçesinde miting düzenlendi.

        Cengiz Topel Meydanı'ndaki mitinge baretleriyle gelen madenciler, slogan atarak Beşyol'a yürüdü.

        Sendika Genel Başkanı Akçul, mitingde yaptığı konuşmada, madenlerde üretim maliyetlerinin yükselmesi sonucu yerli kömürün ithal kömüre karşı rekabet gücünün zayıfladığını belirterek, ithal kömüre artan talebin Türkiye'deki maden sektörünü olumsuz etkilediğini söyledi.

        Akçul, ithal kömürün Türkiye'ye girişinin zorlaştırılması gerektiğini savunarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Döviz açığı olan bir ülke olarak, ithal kömüre verilen milyar dolarlar ülkemizde kalması gerekirken işletmelerimizi, işçilerimizi ve işletmelerin yer aldığı bölgeleri zora sokacak hamleler yapmak, geri dönüşü olmayan zararlara sebep olacaktır. Yetkililerin destek uygulamalarından vazgeçmesi demek bu sektörde çalışan 250 bin kişiyi riske atmak demektir. Üreticiyi, işçiyi destekleyici uygulamalar ivedilikle hayata geçirilmelidir. Kamu işletmelerine verilen destek, özel sektörden de esirgenmemelidir. Bu destek sadece işletmeciye değil, işçi sağlığına bir destektir."

        Mitinge Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cem Doğan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Ayan ile sivil toplum kuruluşlarından temsilciler de katıldı.

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