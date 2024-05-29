Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Belirlenen 5 adresteki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 13 gram sentetik uyuşturucu, 2175 ectasy, 200 gram esrar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 349 bin lira ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

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