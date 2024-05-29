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        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 17:28 Güncelleme: 29.05.2024 - 17:28
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        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

        Belirlenen 5 adresteki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 13 gram sentetik uyuşturucu, 2175 ectasy, 200 gram esrar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 349 bin lira ele geçirildi.

        Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

        İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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