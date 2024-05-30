Manisa'da konserin ardından çıkan kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yücel A. ve Şahabettin D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayda Yücel A. ve A.D. bıçakla, Şahabettin D. ise tabancayla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çağlak Festivali kapsamında Gölet Alanı'nda düzenlenen konserin ardından dün saat 23.00 sıralarında, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında kavga çıktı.

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