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        Manisa'da konserin ardından çıkan kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 14:43 Güncelleme: 30.05.2024 - 14:43
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        Manisa'da konserin ardından çıkan kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Çağlak Festivali kapsamında Gölet Alanı'nda düzenlenen konserin ardından dün saat 23.00 sıralarında, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında kavga çıktı.

        Konser alanındaki polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı.

        Olayda Yücel A. ve A.D. bıçakla, Şahabettin D. ise tabancayla yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Yücel A. ve Şahabettin D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olaya ilişkin tedavisi tamamlanan A.D'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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