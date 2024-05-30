Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        GÜNCELLEME - Manisa'da konserin ardından çıkan kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 14:43 Güncelleme: 30.05.2024 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Manisa'da konserin ardından çıkan kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Çağlak Festivali kapsamında Gölet Alanı'nda düzenlenen konserin ardından dün saat 23.00 sıralarında, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında kavga çıktı.

        Konser alanındaki polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı.

        Olayda Yücel A. ve A.D. bıçakla, Şahabettin D. ise tabancayla yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Yücel A. ve Şahabettin D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olaya ilişkin tedavisi tamamlanan A.D'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

        - Polis memuru gözaltına alındı

        Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, iki grup arasındaki bıçaklı kavgaya müdahale eden polis ekiplerinin tarafları ayırmak için havaya uyarı atışı açtığı, ardından polis memuru Ö.G'nin, bıçaklı saldırıya devam eden Şahabettin D'nin bacak bölgesini hedef alarak ateş ettiği belirtildi.

        Olayda bıçakla yaralanan Yücel A. ile polis memuru tarafından vurulan şüpheli Şahabettin D'nin hastanede yaşamını yitirdiği hatırlatılan açıklamada, "Şüpheli Şahabettin D'nin devam eden kesici aletle saldırısını bertaraf etmek üzere ateşli silah kullanmak suretiyle müdahalede bulunan görevli polis memuru Ö.G. gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan adli ve idari tahkikatlar devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
        Bir ülke daha Filistin'i tanıdı
        Bir ülke daha Filistin'i tanıdı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Kripto kanun teklifi komisyonda kabul edildi
        Kripto kanun teklifi komisyonda kabul edildi
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Çifte vahşet! Karısını ve kızını öldürüp kaçtı
        Çifte vahşet! Karısını ve kızını öldürüp kaçtı
        Siren sesini duyunca fermuar sistemine geçtiler!
        Siren sesini duyunca fermuar sistemine geçtiler!
        201 liraya göl manzaralı lojman: Zam yapılınca davalık oldular
        201 liraya göl manzaralı lojman: Zam yapılınca davalık oldular
        Kaçak kazıya suçüstü: 43 el yazması kitap ele geçirildi
        Kaçak kazıya suçüstü: 43 el yazması kitap ele geçirildi
        "Sistemden 550 milyar TL likidite çekildi"
        "Sistemden 550 milyar TL likidite çekildi"
        Alex, Antalyaspor'a imzayı attı!
        Alex, Antalyaspor'a imzayı attı!
        Devir tamamlandı, tartışma bitmedi
        Devir tamamlandı, tartışma bitmedi
        Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Türkiye artık 'çok yaşlı'
        Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Türkiye artık 'çok yaşlı'
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        Artık daha çok boşanıyoruz
        Artık daha çok boşanıyoruz
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?

        Benzer Haberler

        Manisa'da konserin ardından çıkan kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Manisa'da konserin ardından çıkan kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Manisa FK'da Başkan Aktan sitemli
        Manisa FK'da Başkan Aktan sitemli
        Manisa'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
        Manisa'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Manisa Soma'da madenciler, yerli üretimin desteklenmesini istedi
        Manisa Soma'da madenciler, yerli üretimin desteklenmesini istedi
        Turgutlu'da İtalyan öğrenciler Deneyap atölyesini ziyaret etti
        Turgutlu'da İtalyan öğrenciler Deneyap atölyesini ziyaret etti