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        Demirci'deki son Kore gazisi Hüseyin Yılmaz, vefat etti

        Manisa'nın Demirci ilçesinde 93 yaşında vefat eden Kore gazisi Hüseyin Yılmaz'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 08:34 Güncelleme: 31.05.2024 - 08:34
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        Demirci'deki son Kore gazisi Hüseyin Yılmaz, vefat etti
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde 93 yaşında vefat eden Kore gazisi Hüseyin Yılmaz'ın cenazesi toprağa verildi.

        Yaşlılığa bağlı hayatını kaybeden Yılmaz için Yeğenler Mahallesi Camisinde tören düzenlendi.

        Törene Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğurcan Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Barış Kayar, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Yılmaz'ın naaşı askerlerin omuzunda taşınarak mahalle kabristanlığında toprağa verildi.

        Demirci Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kamil Aydemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yıldız'ın ilçedeki son Kore gazisi olduğunu belirtti.

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