Manisa'da kanalizasyon hattı yapımı sırasında göçük altında kalan işçi öldü
Manisa'da bir fabrikanın kanalizasyon hattı için açılan çukurda göçük yaşanması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.
Manisa'da bir fabrikanın kanalizasyon hattı için açılan çukurda göçük yaşanması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.
Salihli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikanın kanalizasyon hattının yapımı için açılan çukurda göçük yaşandı.
İşçilerden Selim Çankaya'nın (41) göçük altında kaldığının ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin çalışması sonucu ulaşılan Çankaya'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.