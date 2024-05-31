Manisa'da kanalizasyon hattı yapımı sırasında göçük altında kalan işçi öldü

İşçilerden Selim Çankaya'nın (41) göçük altında kaldığının ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Salihli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikanın kanalizasyon hattının yapımı için açılan çukurda göçük yaşandı.

Manisa'da bir fabrikanın kanalizasyon hattı için açılan çukurda göçük yaşanması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.

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