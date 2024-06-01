Selendi Muhtarlar Derneği'nde başkanlığa Mehmet Ustacı seçildi

Ustacı, yaptığı konuşmada, dernek olarak siyasi kimlikleri bir kenara koyduklarını, amaçlarının mahallelere en iyi hizmeti ulaştırmak olduğunu dile getirdi.

Toplantıda tek liste ile yapılan seçim sonucu Mehmet Ustacı, dernek başkanlığına seçildi.

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