Selendi Muhtarlar Derneği'nde başkanlığa Mehmet Ustacı seçildi
Selendi Muhtarlar Derneği'nde başkanlık görevine Mehmet Ustacı getirildi.
Selendi Muhtarlar Derneği'nde başkanlık görevine Mehmet Ustacı getirildi.
Derneğin genel kurul toplantısı Kurtuluş Mahallesi'ndeki dernek binasında yapıldı.
Toplantıda tek liste ile yapılan seçim sonucu Mehmet Ustacı, dernek başkanlığına seçildi.
Ustacı, yaptığı konuşmada, dernek olarak siyasi kimlikleri bir kenara koyduklarını, amaçlarının mahallelere en iyi hizmeti ulaştırmak olduğunu dile getirdi.
Derneğin yönetim kurulunda Bünyamin Demir, Erkan Ercan, Mahmut İşlek ve Rasim Eryılmaz yer aldı.
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