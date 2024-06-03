Manisa'da tartıştığı oğlunu bıçakla yaralayan baba gözaltına alındı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, tartıştığı oğlunu bıçakla yaralayan baba gözaltına alındı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, tartıştığı oğlunu bıçakla yaralayan baba gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Durasıl Mahallesi'nde yaşayan K.A. (46) ile oğlu T.A. (20) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada K.A, oğlunu bıçakla yaraladı.
Yakınları tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne götürülen T.A, buradaki müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Şüpheli baba, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
K.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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