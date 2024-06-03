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        TARİŞ Üzüm Birliği ortaklarına fark ödemesi yapacak

        TARİŞ Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Ferhat Şen, göreve geldiklerinde ortaklara vadettikleri kilogram başına 5 lira fark ödemesinin 5 Haziran'da yapılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 14:54 Güncelleme: 03.06.2024 - 14:54
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        TARİŞ Üzüm Birliği ortaklarına fark ödemesi yapacak
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        TARİŞ Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Ferhat Şen, göreve geldiklerinde ortaklara vadettikleri kilogram başına 5 lira fark ödemesinin 5 Haziran'da yapılacağını bildirdi.

        Şen, TARİŞ Alaşehir entegre tesislerinde düzenlediği basın toplantısında çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

        Kasım ayında göreve geldiklerinde, 2023 yılında TARİŞ'e üzüm teslim eden ortaklara kilogram başına 5 lira fark ödemesi vadettiklerini kaydeden Şen, ödemenin 5 Haziran'da gerçekleşeceğini belirtti.

        Şen, 5 liralık farkın birliğe maliyetinin 65 milyon lira olduğunu, birliği hem finansal hem de kurumsal olarak güçlendirmeye çalıştıklarını, entegre üzüm işletmesinde kapasite ve kalite artırıcı yatırımlar yaptıklarını anlattı.

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