TARİŞ Üzüm Birliği ortaklarına fark ödemesi yapacak
TARİŞ Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Ferhat Şen, göreve geldiklerinde ortaklara vadettikleri kilogram başına 5 lira fark ödemesinin 5 Haziran'da yapılacağını bildirdi.
TARİŞ Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Ferhat Şen, göreve geldiklerinde ortaklara vadettikleri kilogram başına 5 lira fark ödemesinin 5 Haziran'da yapılacağını bildirdi.
Şen, TARİŞ Alaşehir entegre tesislerinde düzenlediği basın toplantısında çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.
Kasım ayında göreve geldiklerinde, 2023 yılında TARİŞ'e üzüm teslim eden ortaklara kilogram başına 5 lira fark ödemesi vadettiklerini kaydeden Şen, ödemenin 5 Haziran'da gerçekleşeceğini belirtti.
Şen, 5 liralık farkın birliğe maliyetinin 65 milyon lira olduğunu, birliği hem finansal hem de kurumsal olarak güçlendirmeye çalıştıklarını, entegre üzüm işletmesinde kapasite ve kalite artırıcı yatırımlar yaptıklarını anlattı.
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