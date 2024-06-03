Turgutlu'da ağız, diş ve çene operasyonları için ameliyathane açıldı

Manisa'da kamu hastaneleri arasında implant tedavisi ile ağız, diş ve çene operasyonlarına olanak sağlayan ilk ameliyathane Turgutlu ilçesinde açıldı.

Hayırsever katkılarıyla yaptırılan ameliyathane, Turgutlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde (ADSM) hizmete girdi.

Ameliyathanenin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, ilçede pek çok hizmetin vatandaşa ulaşmasına katkı sunan hayırseverlere teşekkür etti.

Manisa İl Sağlık Müdürü Erol Karaca da il genelinde kamu hastanelerinde implant tedavisine olanak sağlayan ilk ameliyathaneyi Turgutlu'da açtıklarını dile getirerek, "Son dönemde özellikle implant tedavilerinde özel sektörde bu imkanı buluyorduk. Kamuda bu işi nasıl yapabiliriz diye toplantılar gerçekleştirdik ve mevzuata da uygun bir şekilde Manisa'da birçok merkezimizde implant tedavileri yapabileceğimize kanaat getirdik. Özellikle Turgutlu Ağız Diş Sağlığı Merkezi başhekimimiz Güven Tahtacı bu konuda gerçekten öncülük etti. Kendisini bir kez daha kutluyorum. Bu implantla ilgili işlemleri de yavaş yavaş burada başlayacağız." dedi.