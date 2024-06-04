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        Manisa'da marketlerde etiket ve fiyat denetimi yapıldı

        Manisa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde kent genelindeki marketlerde denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 11:25 Güncelleme: 04.06.2024 - 11:25
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        Manisa'da marketlerde etiket ve fiyat denetimi yapıldı
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        Manisa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde kent genelindeki marketlerde denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde ürünlerin etiket ve kasa fiyatları karşılaştırılarak, evrak kontrolleri yapıldı.

        Ekipler, ürünlerin 3 aylık alış ve satış fiyatlarını da inceledi.

        İncelemede, etiketi bulunmayan ya da kasa ile etiket fiyatı farkı tespit edilen ürünlerle ilgili tutanak tutuldu.

        Denetimlerin il genelinde devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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