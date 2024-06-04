Manisa'da marketlerde etiket ve fiyat denetimi yapıldı
Manisa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde kent genelindeki marketlerde denetim gerçekleştirdi.
Manisa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde kent genelindeki marketlerde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde ürünlerin etiket ve kasa fiyatları karşılaştırılarak, evrak kontrolleri yapıldı.
Ekipler, ürünlerin 3 aylık alış ve satış fiyatlarını da inceledi.
İncelemede, etiketi bulunmayan ya da kasa ile etiket fiyatı farkı tespit edilen ürünlerle ilgili tutanak tutuldu.
Denetimlerin il genelinde devam edeceği belirtildi.
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