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        Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri eserlerini sergiledi

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde halk eğitimi merkezi kursiyerlerinin hazırladığı eserler sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 10:59 Güncelleme: 05.06.2024 - 10:59
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        Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri eserlerini sergiledi
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde halk eğitimi merkezi kursiyerlerinin hazırladığı eserler sergilendi.

        Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında açılan sergide, kursiyerlerin bir yıllık çalışmalarında ortaya çıkan yaklaşık 400 eser sergilendi.

        Açılış törenine Kaymakam Alper Faruk Güngör, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş de katıldı.

        Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Orhan Aktaş açılış konuşmasında bilginin her geçen gün yeni bir değer ve anlam kazandığını, öğrenme alanlarının değişerek çoğaldığını belirterek, "Hayat boyu öğrenme, bu yönüyle çok önemli ve değerlidir. Öğrenme, hayatımızın bütün alanlarında, talep edenlerin talep ettikleri her yerde ve her yaşta vardır." dedi.

        Halk eğitimi merkezinin halk oyunları ekiplerinin gösteri sunduğu programda özel eğitim öğrencisi Zehra Seçkin'in yaptığı Atatürk resmi ilgi gördü.

        Alaşehir Halk Eğitim Merkezinde 2023-2024 döneminde 548 kurs açıldığı, bu kurslara 9 bin 445 kursiyerin katıldığı belirtildi.

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