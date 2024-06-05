Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Demirci'de üniversite öğrencileri dev Türk bayrağıyla yürüdü

        Manisa'nın Demirci ilçesinde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Demirci Meslek Yüksekokulu'nun mezuniyet törenleri kapsamında mezuniyet yürüyüşü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 16:51 Güncelleme: 05.06.2024 - 16:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Demirci'de üniversite öğrencileri dev Türk bayrağıyla yürüdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Demirci ilçesinde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Demirci Meslek Yüksekokulu'nun mezuniyet törenleri kapsamında mezuniyet yürüyüşü yapıldı.

        Yürüyüş öncesinde öğrenciler ve ailelerine yöresel keşkek ikram edildi.

        Eğitim Fakültesi önünde başlayan bando eşliğindeki yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanındaki Atatürk Anıtında sona erdi.

        Yürüyüşe bu yıl mezun olacak 457 öğrencinin yanı sıra Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Erkan Kara ile Rektör Prof. Rana Kibar da katıldı.

        Öğrenciler yürüyüşte yaklaşık 200 metre uzunluğunda dev Türk bayrağı açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Borsaya binde 2 işlem vergisi düşünülüyor
        Borsaya binde 2 işlem vergisi düşünülüyor
        Yine benzer kaza! Genç bisikletli kaza kurbanı oldu
        Yine benzer kaza! Genç bisikletli kaza kurbanı oldu
        Gözlükten kurtulmak isterken görme yetisini kaybetti
        Gözlükten kurtulmak isterken görme yetisini kaybetti
        Korkunç olay! İki kız kardeş 4 saat arayla ölü bulundu!
        Korkunç olay! İki kız kardeş 4 saat arayla ölü bulundu!
        Kahreden uçak kazasından yeni görüntü!
        Kahreden uçak kazasından yeni görüntü!
        O kentimiz dün 41 dereceydi... Bugün 43.7 oldu!
        O kentimiz dün 41 dereceydi... Bugün 43.7 oldu!
        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
        Görevden alınan Akış hakim karşısında!
        Görevden alınan Akış hakim karşısında!
        Ünlü isimlerden Macron'a çağrı
        Ünlü isimlerden Macron'a çağrı
        Çağla Tuğaltay cinayeti 24 yıldır neden çözülemedi? Katil kim?
        Çağla Tuğaltay cinayeti 24 yıldır neden çözülemedi? Katil kim?
        Makara sorusu ikiye böldü! Yapay zeka da şaşırdı
        Makara sorusu ikiye böldü! Yapay zeka da şaşırdı
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        8 farklı böcek ısırmasını geçirecek yöntemler
        8 farklı böcek ısırmasını geçirecek yöntemler
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek
        3 saat uyku yeter mi?
        3 saat uyku yeter mi?
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        "Vietnam ve Filipinler'den işçi getiriyoruz"
        "Vietnam ve Filipinler'den işçi getiriyoruz"

        Benzer Haberler

        Manisa'da uyuşturucu operasyonu; 11 gözaltı
        Manisa'da uyuşturucu operasyonu; 11 gözaltı
        Manisa potasında Nihat Mala da gitti
        Manisa potasında Nihat Mala da gitti
        Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri eserlerini sergiledi
        Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri eserlerini sergiledi
        Manisa'da karşı şeride geçen hafif ticari araç, minibüsle çarpıştı: 1 ölü,...
        Manisa'da karşı şeride geçen hafif ticari araç, minibüsle çarpıştı: 1 ölü,...
        Manisa'da 3 ayrı bölgede yangın; 96 dönüm tarım arazisi ile 4 dönüm maki za...
        Manisa'da 3 ayrı bölgede yangın; 96 dönüm tarım arazisi ile 4 dönüm maki za...
        Manisa'da panelvanla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 k...
        Manisa'da panelvanla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 k...