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        Salihli'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 21:42 Güncelleme: 05.06.2024 - 21:42
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        Salihli'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine takibe aldıkları şüpheli F.Ö'nün (27) uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti.

        Bunun üzerine şüpheliyi gözaltına alan ekipler, yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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