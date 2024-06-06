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        UMKE Demirci'de tatbikat yaptı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde UMKE il tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 16:26 Güncelleme: 06.06.2024 - 16:26
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        UMKE Demirci'de tatbikat yaptı
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde UMKE il tatbikatı yapıldı.

        Sarıçayır Doğa Aktiviteleri ve Milli Bilinç Kamp Merkezi alanında gerçekleşen tatbikat çalışmasına UMKE'nin yanı sıra AFAD, Demirci Belediyesi Arama Kurtarma, jandarma ve 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri katıldı.

        Tatbikatta çeşitli senaryolarda kurtarma çalışması ve eğitim seminerleri gerçekleştirildi.

        Kaymakam Adem Kaya, İl Sağlık Müdürü Erol Karaca, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül de alanda tatbikat hakkında bilgi aldı.

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