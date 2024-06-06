UMKE Demirci'de tatbikat yaptı

Sarıçayır Doğa Aktiviteleri ve Milli Bilinç Kamp Merkezi alanında gerçekleşen tatbikat çalışmasına UMKE'nin yanı sıra AFAD, Demirci Belediyesi Arama Kurtarma, jandarma ve 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri katıldı.

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