Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Alaşehir'de boya ustası bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan oto boya ustası, yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 14:56 Güncelleme: 07.06.2024 - 14:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alaşehir'de boya ustası bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan oto boya ustası, yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti.

        Atatürk Sanayi Sitesinde ustalık yapan Muhammet Uyan, aracıyla seyir halindeyken yolda cüzdan gördü.

        İçinde 5 bin lira ve kredi kartları olan cüzdanın sahibine ulaşmaya çalışna Uyan, bu sırada kimliği üzerindeki fotoğraftan tanıdığı cüzdan sahibini sanayi sitesinde gördü.

        Uyan, cüzdanı sahibi Sebahattin Akıncı'ya teslim etti.

        Akıncı, cüzdanının bulunmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Böyle iyi insanların olması ne kadar sevindirici." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vahşet kurbanı Nisanur bebeğin mezarını komiser yaptırdı
        Vahşet kurbanı Nisanur bebeğin mezarını komiser yaptırdı
        İstediği şarkı çalınmayınca kalabalığa ateş açtı!
        İstediği şarkı çalınmayınca kalabalığa ateş açtı!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        56 milyar dolarlık restleşme!
        56 milyar dolarlık restleşme!
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        Eşini 5 kurşunla öldürmüştü! Cinayetin nedeni biber gazıymış!
        Eşini 5 kurşunla öldürmüştü! Cinayetin nedeni biber gazıymış!
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!
        Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        Bir ayda 55 bin yolcu
        Bir ayda 55 bin yolcu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        İşte Selçuklu sultanlarının sikkeleri
        İşte Selçuklu sultanlarının sikkeleri
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        Sapığa 'tembihli' tahliye!
        Sapığa 'tembihli' tahliye!
        İSO'dan Gabar ziyareti
        İSO'dan Gabar ziyareti
        "Zorunlu afet sigortası kısa sürede devreye girecek"
        "Zorunlu afet sigortası kısa sürede devreye girecek"

        Benzer Haberler

        Selendi'de katmer hayrı geleneği yaşatılıyor
        Selendi'de katmer hayrı geleneği yaşatılıyor
        Salihli'de 12 kişi uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalandı
        Salihli'de 12 kişi uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalandı
        Manisa'da uyuşturucu operasyonu; 12 gözaltı
        Manisa'da uyuşturucu operasyonu; 12 gözaltı
        Manisa'da buğday tarlasında yangın; 100 dönüm alan yandı
        Manisa'da buğday tarlasında yangın; 100 dönüm alan yandı
        Manisa'daki buğday tarlasında yangın; 100 dönüm alan yandı
        Manisa'daki buğday tarlasında yangın; 100 dönüm alan yandı
        UMKE Demirci'de tatbikat yaptı
        UMKE Demirci'de tatbikat yaptı