Alaşehir'de boya ustası bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan oto boya ustası, yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan oto boya ustası, yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti.
Atatürk Sanayi Sitesinde ustalık yapan Muhammet Uyan, aracıyla seyir halindeyken yolda cüzdan gördü.
İçinde 5 bin lira ve kredi kartları olan cüzdanın sahibine ulaşmaya çalışna Uyan, bu sırada kimliği üzerindeki fotoğraftan tanıdığı cüzdan sahibini sanayi sitesinde gördü.
Uyan, cüzdanı sahibi Sebahattin Akıncı'ya teslim etti.
Akıncı, cüzdanının bulunmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Böyle iyi insanların olması ne kadar sevindirici." dedi.
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