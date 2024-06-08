Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Vali Enver Ünlü, Turgutlu'da ziyaretlerde bulundu

        Manisa Valisi Enver Ünlü, Turgutlu ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 09:01 Güncelleme: 08.06.2024 - 09:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vali Enver Ünlü, Turgutlu'da ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa Valisi Enver Ünlü, Turgutlu ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Turgutlu Kaymakamlığı ziyaretinde Kaymakam Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Çetin Akın ve kurum müdürleriyle bir araya gelen Ünlü, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Ünlü, daha sonra Turgutlu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Atatürk Parkı'nda açılan yıl sonu sergisini gezdi, kursiyerler ve eğiticilere başarı diledi.

        Derbent Mahallesinde yaşayan Şehit Bekçi Ali Karakuzu'nun ailesini ziyaret eden Vali Ünlü, Turgutlu Şehir Stadyumunda incelemelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji saat verdi! 18 ilde "sarı" alarm! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 18 ilde "sarı" alarm! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
        Anne ve babasını cansız buldu! "Ben bu manzarayı nasıl unutacağım!"
        Anne ve babasını cansız buldu! "Ben bu manzarayı nasıl unutacağım!"
        Bayram tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bayram tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz
        Madeni 5 TL'nin tedavüle çıkarılması tebliği Resmi Gazete'de
        Madeni 5 TL'nin tedavüle çıkarılması tebliği Resmi Gazete'de
        Denizden çıkan sır cinayetle ilgili yeni gelişme
        Denizden çıkan sır cinayetle ilgili yeni gelişme
        Tartıştığı eşini darbederek öldürdü
        Tartıştığı eşini darbederek öldürdü
        Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu!
        Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu!
        Bakan Şimşek'ten kur korumalı mevduat açıklaması!
        Bakan Şimşek'ten kur korumalı mevduat açıklaması!
        Beşiktaş Brad Friedel'ı açıkladı!
        Beşiktaş Brad Friedel'ı açıkladı!
        Rusya'dan AB'ye "Türkiye" eleştirisi
        Rusya'dan AB'ye "Türkiye" eleştirisi
        Korelilerin Fiddy metodu nedir, nasıl uygulanır?
        Korelilerin Fiddy metodu nedir, nasıl uygulanır?
        Beşiktaş'ta Vedat Muriç'i istiyor!
        Beşiktaş'ta Vedat Muriç'i istiyor!
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Manisa'da 50 hektarlık makilik ve otluk alan yandı, 1 şüpheli gözaltına alı...
        Manisa'da 50 hektarlık makilik ve otluk alan yandı, 1 şüpheli gözaltına alı...
        Turgutlu'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Turgutlu'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Alaşehir'de boya ustası bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
        Alaşehir'de boya ustası bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
        Selendi'de katmer hayrı geleneği yaşatılıyor
        Selendi'de katmer hayrı geleneği yaşatılıyor
        Salihli'de 12 kişi uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalandı
        Salihli'de 12 kişi uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalandı
        Manisa'da uyuşturucu operasyonu; 12 gözaltı
        Manisa'da uyuşturucu operasyonu; 12 gözaltı