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        Salihli'de devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 15:54 Güncelleme: 08.06.2024 - 15:54
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        Salihli'de devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesinden Kemer Mahallesi yönüne ilerleyen H.K. (53) yönetimindeki 45 SD 918 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada sürücü ile traktördeki yolcu F.K. yaralandı.

        Yaralılar ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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