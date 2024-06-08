Salihli'de devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesinden Kemer Mahallesi yönüne ilerleyen H.K. (53) yönetimindeki 45 SD 918 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ile traktördeki yolcu F.K. yaralandı.
Yaralılar ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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