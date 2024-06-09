Alaşehir'de sağanak ve doludan etkilenen araziler için hasar tespit çalışması

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sağanak ve dolunun zarar verdiği tarım arazilerinde hasar tespit çalışması başlatıldı.

Hasar tespit çalışması için oluşturulan heyete AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Kaymakam Alper Faruk Güngör ve Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk de eşlik etti.

Killik Mahallesi kahvehanesinde çiftçileri dinleyen Arınç, dünkü sağanak ve dolunun 7 mahalledeki bağ alanını etkilediğini söyledi.

Arınç, devlet olarak üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Durum tespitimizi yapacağız, çiftçilerimizi mağdur etmeyecegiz. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Manisa Bölge müdürümüzle konuştuk. Sigortası olan çiftçilerimizin öncelikle durum tespitlerini hızlı bir şekilde yapıp, ondan sonra da maddi anlamda telafi edilmesine çalışacağız. Çiftçilerimizin geri kalan borçlarının ötelenmesi konusunda devletimizin başta bakanlığımız olmak üzere değerlendirmesini yapacağız." dedi.