Minarenin külahını yıkan rüzgar leylek yuvasını dağıtamadı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki gün önce dolu ve sağanakla birlikte etkili olan şiddetli rüzgar, bir caminin minaresinin külah bölümünün yıkılmasına neden oldu ancak kubbe üzerindeki leylek yuvası sağlam kaldı.

İlçede 8 Haziran akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, sağanak ve dolu nedeniyle bağ ve tarlalar hasar gördü.

9 mahallede etkili olan hava olayının verdiği hasarın tespiti için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Bu mahallelerden biri olan Ilgınköy'de ise mahalle camisinin minaresinin ucundaki külah bölümü, şiddetli rüzgara dayanamayarak yıkıldı.