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        Manisa'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

        Manisa'nın Demirci ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 19:12 Güncelleme: 10.06.2024 - 19:12
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        Manisa'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Çamlıca Mahallesi, Kuzyaka mevkisindeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ile Demirci Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti.

        Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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