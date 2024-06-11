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        Selendi Kaymakamı Kara kiraz hasadına katıldı

        Selendi Kaymakamı Mustafa İlker Kara, kiraz üreticilerine bereketli bir sezon diledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 10:06 Güncelleme: 11.06.2024 - 10:06
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        Selendi Kaymakamı Kara kiraz hasadına katıldı
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        Selendi Kaymakamı Mustafa İlker Kara, kiraz üreticilerine bereketli bir sezon diledi.

        Kara, Pınarlar Mahallesinde Adem Seyrek'e ait kiraz bahçesinde kiraz hasadına katıldı. Üreticilerle sohbet eden Kara, kirazın ilçede önemli tarım ürünleri arasında yer aldığını belirtti.

        Kaymakam Kara'ya Selendi Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ayhan da eşlik etti.

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