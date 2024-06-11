Salihli'de 600 litre kaçak içki ele geçirildi

Yapılan aramada pet şişe ve bidonlarda kaçak yollarla üretilen 100 litre rakı ile 500 litre şarap, 17 kilogram anason, 1 mutfak tüpü ile içki imalatında kullanılan damıtma sistemi ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kabazlı Mahallesi'nde Y.Ö'ye (74) ait ikamete operasyon düzenledi.

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