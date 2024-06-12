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        Demirci'de ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde, üzerlerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 14:02 Güncelleme: 12.06.2024 - 14:02
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        Demirci'de ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde, üzerlerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, Demirci-Simav kara yolundaki uygulama noktasında şüphelendikleri bir otomobili durduran polis ekipleri, araçtaki O.O. ve İ.G'nin üzerinde arama yaptı.

        Aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 97 tabanca fişeği ele geçirildi.

        O.O. ve İ.G. hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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