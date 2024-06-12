Demirci'de ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
Manisa'nın Demirci ilçesinde, üzerlerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde, üzerlerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Demirci-Simav kara yolundaki uygulama noktasında şüphelendikleri bir otomobili durduran polis ekipleri, araçtaki O.O. ve İ.G'nin üzerinde arama yaptı.
Aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 97 tabanca fişeği ele geçirildi.
O.O. ve İ.G. hakkında yasal işlem başlatıldı.
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