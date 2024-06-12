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        Manisa'da evde çıkan yangında yatalak kadın öldü

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında, yatalak kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 14:43 Güncelleme: 12.06.2024 - 14:43
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        Manisa'da evde çıkan yangında yatalak kadın öldü
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında, yatalak kadın hayatını kaybetti.

        Beşeylül Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde oturan Ümmü Ocak'ın (79) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangına ilk anda müdahale etmek isteyen Mehmet Deniz (46) dumandan hafif şekilde etkilendi. Deniz'e olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

        Yangın ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

        Evde yapılan incelemede Ümmü Ocak'ın cansız bedeni bulundu.

        Yatalak olan Ocak'ın yalnız yaşadığı, evinin yakınlarında oturan çocuklarının da her gün gelerek annelerinin ihtiyaçlarını karşıladığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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