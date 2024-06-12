Manisa'da evde çıkan yangında yatalak kadın öldü

Yatalak olan Ocak'ın yalnız yaşadığı, evinin yakınlarında oturan çocuklarının da her gün gelerek annelerinin ihtiyaçlarını karşıladığı öğrenildi.

Yangına ilk anda müdahale etmek isteyen Mehmet Deniz (46) dumandan hafif şekilde etkilendi. Deniz'e olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Beşeylül Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde oturan Ümmü Ocak'ın (79) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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