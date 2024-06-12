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        Ege'de rekor seviyeye ulaşan sıcaklık hayatı olumsuz etkiliyor

        Bunaltıcı sıcakların etkili olduğu Ege Bölgesi'nde birçok merkezde 40 derecenin üzerine çıkan sıcaklık, Aydın'da 44,6 derece ile rekor kırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 16:40 Güncelleme: 12.06.2024 - 16:40
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        Ege'de rekor seviyeye ulaşan sıcaklık hayatı olumsuz etkiliyor
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        Bunaltıcı sıcakların etkili olduğu Ege Bölgesi'nde birçok merkezde 40 derecenin üzerine çıkan sıcaklık, Aydın'da 44,6 derece ile rekor kırdı.

        Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Aydın kent merkezinde sıcaklık 44,6 dereceye ulaşarak 27 Haziran 2007'de ölçülen 44,4 derecelik rekoru geride bıraktı ve ölçümün yapıldığı 1938 yılından bu yana en sıcak haziran günü yaşandı. Köşk ilçesinde ise termometreler 45 dereceyi gösterdi.

        Kentte rekor kıran sıcaklık nedeniyle bazı cadde ve sokaklar boşalırken Kurban Bayramı öncesi alışveriş yapmak isteyenler İstasyon Meydanı, Sevgi Yolu ve Yağcılariçi'ni tercih etti.

        Bazı vatandaşlar şemsiyeyle güneşten korunmaya çalışırken akli dengesi yerinde olmayan bir kadının kent merkezindeki süs havuzuna girdiği görüldü.

        - "Sıcaklar erken geldi"

        Meteoroloji verilerine göre en sıcak günlerinden birini yaşayan Manisa'da kent merkezinde 41,2 olarak ölçülen sıcaklık, Saruhanlı'da 42,8'e kadar çıktı.

        Manisa Valiliği aşırı sıcak nedeniyle engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanlarına 2 gün idari izin verildiğini açıkladı.

        Öğle saatlerinde cadde ve sokaklarda sakinlik gözlenen kentte dışarda bulunan vatandaşlar ise gölge ve ağaçlık yerleri tercih etti.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki fıskiyede serinlemeye çalışan 10 yaşındaki Volga Poyraz, kentte deniz olmadığını, başka türlü bu sıcağa katlanılamayacağını söyledi.

        Esnaf Mert Çetin ise "Önceki yıllarda temmuz ve ağustosta gördüğümüz sıcaklar bu yıl kente erken geldi. Bu sıcaklara nasıl dayanacağımızı düşünüyoruz." dedi.

        Ateş başında çalışan döner ustası Maksut Argun da sıcak havada çalışmanın zor olduğunu, molalarda duş alarak serinlediğini, günde 3 litre su içtiğini söyledi.

        - Plajlar doldu

        Sıcaklığın kent merkezinde 39,5, Bayraklı'da 42,3, Bornova'da 41,6'ya ulaştığı İzmir'de de sıcak havanın etkisiyle sokaklarda sakinlik yaşandı.

        Bunaltan sıcak nedeniyle Çeşme, Urla, Foça ve Seferihisar'daki plajlar ve havuz tesislerinde yoğunluk görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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