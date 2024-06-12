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        Manisa merkezli müstehcen yayın operasyonunda 24 kişi yakalandı

        Manisa merkezli 16 ilde mesajlaşma uygulaması üzerinden müstehcen yayınları ülkeye sokan ve satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 22:24 Güncelleme: 12.06.2024 - 22:24
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        Manisa merkezli müstehcen yayın operasyonunda 24 kişi yakalandı
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        Manisa merkezli 16 ilde mesajlaşma uygulaması üzerinden müstehcen yayınları ülkeye sokan ve satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Manisa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, müstehcen yayınları ülkeye sokan, satan, yayın yapan ve depolayanlara yönelik operasyon düzenledi.

        Manisa merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Muğla, Balıkesir, Bursa, Denizli, Aksaray, Tekirdağ, Amasya, Kocaeli, Samsun ve Osmaniye illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde ele geçirilen dijital materyallere de el konulurken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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