Manisa merkezli müstehcen yayın operasyonunda 24 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Manisa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, müstehcen yayınları ülkeye sokan, satan, yayın yapan ve depolayanlara yönelik operasyon düzenledi.

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