Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Demirci'nin coğrafi işaretli kirazında hasat başladı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde, coğrafi işaretli ürün olarak tescil edilen Demirci kirazında hasat dönemi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 10:21 Güncelleme: 13.06.2024 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Demirci'nin coğrafi işaretli kirazında hasat başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Demirci ilçesinde, coğrafi işaretli ürün olarak tescil edilen Demirci kirazında hasat dönemi başladı.

        Sabah erken saatlerde tarlalarına giden üreticiler, hava sıcaklığının çok yükseldiği öğle saatlerine kadar kiraz topluyor.

        Toplanan kirazlar kalibresine göre ayrıldıktan sonra ilçeye gelen firmalara satılıyor.

        Belediye Başkanı Erkan Kara, AA muhabirine çiftçilere destek verdiklerini belirterek, "Çiftçimizin mahsulünün en iyi şekilde satılması için ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki yaş meyve alım merkezlerine gelen alıcı firmaları sürekli denetliyoruz." dedi.

        Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya da Demirci kirazının Akdeniz meyve sineğinden ari alanda üretildiğini belirterek, "Bu yıl 15-20 bin ton arasında üretim bekliyoruz. İhracata giden kirazlarımız şu anda kalitesine göre 50 ile 85 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Almanya ve Rusya olmak üzere birçok ülkeye gönderiliyor. Hasadımız ağustos ayı sonuna kadar devam edecek." diye konuştu.

        Kiraz üreticisi Sabit Çoban ise 23 dönüm arazide 600 ağaçla kiraz ürettiğini ifade ederek, kirazın bakımının zor olduğunu anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Korkunç iddia! 7 hastasına cinsel saldırıda bulundu
        Korkunç iddia! 7 hastasına cinsel saldırıda bulundu
        Beşiktaş'tan büyük satış: Gedson ve Zaynutdinov...
        Beşiktaş'tan büyük satış: Gedson ve Zaynutdinov...
        Milei hükümetine karşı şiddetli protesto
        Milei hükümetine karşı şiddetli protesto
        Fırtına Deresi dehşetinde 2 çocuk boğulmuştu! Sıcak gelişme!
        Fırtına Deresi dehşetinde 2 çocuk boğulmuştu! Sıcak gelişme!
        Sedef Güler'in annesinden yürek yakan açıklama!
        Sedef Güler'in annesinden yürek yakan açıklama!
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Komşuda kavuran sıcak!
        Komşuda kavuran sıcak!
        Görmemiş gibi yapmadı
        Görmemiş gibi yapmadı
        Kadın doktoru nakavt etmişti! Ödül gibi ceza!
        Kadın doktoru nakavt etmişti! Ödül gibi ceza!
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        Spor salonunda cinayet!
        Spor salonunda cinayet!
        60 yıllık hayal
        60 yıllık hayal
        Kolestrol ilacının mucidi yaşamını yitirdi
        Kolestrol ilacının mucidi yaşamını yitirdi
        Ortadireğin erimesinin grafiği
        Ortadireğin erimesinin grafiği
        AB ile Çin arasında ek vergi gerilimi
        AB ile Çin arasında ek vergi gerilimi
        Beşiktaş'ın yeni transferi geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi geldi!
        Çocuk işçi yasağında çelişki
        Çocuk işçi yasağında çelişki
        Kararsızlar için uygun fiyatlı deniz tatili rotaları
        Kararsızlar için uygun fiyatlı deniz tatili rotaları

        Benzer Haberler

        Kula'da arazide çıkan yangın ormanı yaktı; 10 hektar alan küle döndü
        Kula'da arazide çıkan yangın ormanı yaktı; 10 hektar alan küle döndü
        Manisa merkezli müstehcen yayın operasyonunda 24 kişi yakalandı
        Manisa merkezli müstehcen yayın operasyonunda 24 kişi yakalandı
        Manisa merkezli 16 ilde 'müstehcen yayın' operasyonu; 24 gözaltı
        Manisa merkezli 16 ilde 'müstehcen yayın' operasyonu; 24 gözaltı
        Ege'de rekor seviyeye ulaşan sıcaklık hayatı olumsuz etkiliyor
        Ege'de rekor seviyeye ulaşan sıcaklık hayatı olumsuz etkiliyor
        Manisa'da evde çıkan yangında yatalak kadın öldü
        Manisa'da evde çıkan yangında yatalak kadın öldü
        Demirci'de ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 kişi hakkında yasal işlem başl...
        Demirci'de ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 kişi hakkında yasal işlem başl...