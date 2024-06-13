Turgutlu'da makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Selvilitepe ve Irlamaz mahalleleri arasındaki dere yatağı çevresindeki makilik ve ağaçlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
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