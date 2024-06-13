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        Manisa'da "tefecilik", "silahlı yağma" ve "tehdit" suçlarına ilişkin 5 şüpheli yakalandı

        Manisa'nın Saruhanlı ve Yunusemre ilçelerinde, "tefecilik", "silahlı yağma" ve "tehdit" suçlarına karıştıkları öne sürülen 5 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 12:44 Güncelleme: 13.06.2024 - 12:44
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        Manisa'da "tefecilik", "silahlı yağma" ve "tehdit" suçlarına ilişkin 5 şüpheli yakalandı
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        Manisa'nın Saruhanlı ve Yunusemre ilçelerinde, "tefecilik", "silahlı yağma" ve "tehdit" suçlarına karıştıkları öne sürülen 5 şüpheli yakalandı.

        Saruhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Saruhanlı ve Yunusemre ilçelerinde tefecilik yapmak suretiyle haksız kazanç elde ettikleri belirlenen kişilere yönelik 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Bu adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda tapu, senet, satış sözleşmesi ve vekaletname ele geçirildi.

        "Tefecilik", "silahlı yağma" ve "tehdit" suçlarını örgütlü olarak işlediği öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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